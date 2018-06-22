مقتل زعيم داعش بولاية جامو وكشيمر فى اشتباكات مع القوات الهندية

نيودلهى (أ ش أ )

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 4 مسلحين بينهم قيادى زعيم فرع تنظيم داعش فى ولاية جامو وكشمير فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن اليوم الجمعة.

وقال رئيس الشرطة فى الولاية شيش بول فايد إن الاشتباكات التى وقعت فى مقاطعة أنانتناج جنوب الولاية أسفرت كذلك عن مقتل أحد أفراد الشرطة إلى جانب مدنى، إلى جانب إصابة ثلاثة مدنيين فى حالة حرجة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.

وأضاف أن الشرطة حددت هوية أحد المسلحين ويدعى داوود ويتزعم فرع تنظيم داعش فى ولاية جامو وكشمير.

وكانت قوات الأمن قد فرضت طوقا أمنيا وشنت عملية بحث هذا الصباح فى المنطقة التى شهدت الاشتباكات وذلك بعد تلقى معلومات استخباراتية تفيد بوجود إرهابيين فى المنطقة، بحسب مسؤول فى الشرطة الهندية.