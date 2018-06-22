مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى شخص مصرع وأصيب آخران بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج فى حادثى تصادم بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى مدينة إيتاى البارود العلوى بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجه بخاريه قيادة "ج.ز" 40 سنة مقيم قرية دمتيوه مركز كوم حمادة وبرفقته "م.أ" 38 سنة مقيم قرية زبيدة بدائرة المركز أعلى الكوبرى العلوى الداخلى بمدينة إيتاى البارود اصطدمت بهما إحدى السيارات ما أدى لإنحراف الدراجة البخارية وإنقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة المذكورين بكدمات بالرأس والوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقلهما لمستشفى إيتاى البارود العام لإسعافهما وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم وأضافا أنهما كانا فى طريقهما لمحل إقامتهما عقب انتهاء عملهما اليوم، وتحرر المحضر اللازم.

كما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 136 اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "ط.أ.إ" 30 سنة عامل بإحدى المزارع بمدينة السادات منوفية مقيم الحى العاشر مدينة نصر القاهره للطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة "ملاكى" قيادة "و.ع.م" 30 سنة سائق مقيم حلوان القاهرة ما أدى لوفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام، وبسؤال قائد السيارة المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وبسؤال زوجة المتوفى قررت بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم.