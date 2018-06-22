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مساعدو وزير الداخلية يتفقدون مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:49 م
مساعدو وزير الداخلية يتفقدون مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب جولات مساعدو وزير الداخلية بمواقف السيارات
كتب محمود عبد الراضى
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واصل مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن جولاتهم الميدانية فى مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب.

وقادتالأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الدقهلية، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية، وجنوب سيناء، وسوهاج" جولات ميدانية تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بالشوارع والميادين بنطاق المديريات، فضلاً عن المرور على مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس، للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب والتزام قائدى السيارات بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لمخالفات زيادة التعريفة.

وكثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروج عن القانون.


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الداخلية

ضبط الاسعار

تحريك اسعار الوقود

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