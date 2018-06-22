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محكمة فى كوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:15 م
محكمة فى كوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها كلاب مقتولة
كتب: أحمد علوى
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حظرت محكمة فى كوريا الجنوبية قتل الكلاب لأكل لحمها، وهو قرار يمكن أن يشكل خطوة على طريق حظر أكل لحوم الكلاب نهائياً فى هذا البلد، كما يأمل نشطاء الرفق بالحيوان.

ويستخدم لحم الكلاب فى إعداد أطباق تقليدية فى كوريا الجنوبية، ويقدر عدد الكلاب التى يؤكل لحمها فى هذا البلد بمليون سنوياً.

لكن استهلاك لحوم الكلاب آخذ بالانحسار هناك، وصار ينظر للكلب على أنه رفيق وحارس وليس حيوانا يؤكل لحمه.

وفى أوساط الشباب من النادر أن يوجد من ما زال يأكل لحم كلب، أما السلطات، فبررت قرارها بمراعاة النظافة والصحة العامة، وأيضاً لمنع قتل الحيوانات بوسائل وحشية، لكن هذا القرار القضائى يمكن أن يحقق ما يصبو إليه أنصار الرفق بالحيوان.

وقالت كيم كيونج أون محامية منظمة "كير" المدافعة عن الحيوانات "نأمل أن يشكل قرار المحكمة الأخير لحظر أكل لحوم الكلاب تماماً".


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