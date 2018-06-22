محافظ البنك المركزى يلتقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية

كتبت هبة السيد

فى أول زيارة لمحافظ البنك المركزى لمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، التقى طارق عامر - محافظ البنك المركزى، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث شهد اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية فى مجالات تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم فى تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.

وقد رافق المحافظ خلال زيارته كل من لبنى هلال - نائب محافظ البنك المركزى، والمهندس أيمن حسين - وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات. حضر اللقاء من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس رأفت هندى - رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه أكد طارق عامر - محافظ البنك المركزى أنه تم الإتفاق بين البنك المركزى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلى تحقيق الشمول المالى والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة فى مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسى مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة. وأشار عامر بأنه على ثقة من تحقيق ونجاح تلك الخطة نظرا لما يتمتع به السيد الوزير ومعاونيه من خبره فى هذا المجال، فضلا عن خبرات وقدرات الجهاز المصرفى المصرى الهائلة وإننا نرى فى الأفق شيئا كبيرا سوف يتحقق من أجل بلدنا بإذن الله.

وأكد الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون مع البنك المركزى لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى فى ظل الدور الهام الذى يقوم به البنك المركزى لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، موضحاً دور الوزارة فى تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمى من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزى بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول فى ظل الانتشار الواسع لمستخدمى الهواتف المحمول، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول المالى للمواطنين عبر البريد المصرى فى ربوع الوطن.

كما شهد اللقاء بحث دعم التعاون المشترك فى مجال دعم تشجيع شباب المبدعين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المادى المطلوب لتمويل مشروعاتهم عبر المبادرات التى يتبناها البنك المركزى لتحفيز الشباب على الابتكار، وتطوير الأفكار التى تهدف إلى تنمية الاقتصاد. وتقديم الخدمات المالية متناهية الصغر وتأهيل الخريجين للعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجهاز المصرفى وتفعيل تقديم الدعم المالى والتمويل لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ​