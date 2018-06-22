محافظة القاهرة تشن حملة على الكافيهات المخالفة بمحيط كوبرى الميرغنى

كتب ماجد تمراز

ترأس المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، حملة مكبرة على الكافيهات فى المنطقة المحيطة بكوبرى الميرغنى، وذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات الحى شكاوى ورد فيها انتشار "الشيشة"، خاصة فى محيط منطقة الكوبرى.

وقال رئيس الحى إنه لا تهاون فى مواجهات المخالفات بجميع أنواعها، للحفاظ على مكانة الحى، مشيرا إلى أنه تم شن العديد من الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تمكنت من إزالة مخالفة تحويل وحدة سكنية إلى تجارية بالمخالفة للقانون، فى 72 شارع الحرية، وتمت مصادرة المعدات ورفع العداد الكهربائى، وتحرير محضر بقسم مصر الجديدة.

وحذر "صابر"، خلال الحملة، أصحاب هذه الأنشطة على عدم صرف أى إشغالات تتم مصادرتها من المقاهى، حيث سيتم التصرف فيها بالمزاد العلنى، عن طريق الخدمات الحكومية أو تسليمها لدور الأيتام، للاستفاده منها حسب الأحوال.