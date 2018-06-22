محافظة القاهرة تشن حملة على الكافيهات المخالفة بمحيط كوبرى الميرغنى

ترأس المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، حملة مكبرة على الكافيهات فى المنطقة المحيطة بكوبرى الميرغنى، وذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات الحى شكاوى ورد فيها انتشار "الشيشة"، خاصة فى محيط منطقة الكوبرى.
وقال رئيس الحى إنه لا تهاون فى مواجهات المخالفات بجميع أنواعها، للحفاظ على مكانة الحى، مشيرا إلى أنه تم شن العديد من الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تمكنت من إزالة مخالفة تحويل وحدة سكنية إلى تجارية بالمخالفة للقانون، فى 72 شارع الحرية، وتمت مصادرة المعدات ورفع العداد الكهربائى، وتحرير محضر بقسم مصر الجديدة.
وحذر "صابر"، خلال الحملة، أصحاب هذه الأنشطة على عدم صرف أى إشغالات تتم مصادرتها من المقاهى، حيث سيتم التصرف فيها بالمزاد العلنى، عن طريق الخدمات الحكومية أو تسليمها لدور الأيتام، للاستفاده منها حسب الأحوال.
كما ترأس اللواء خالد جمعة، رئيس حى باب الشعرية، حملة مكبرة، لرفع الإشغالات من مناطق سوق الخراطين وباب البحر وشارع بورسعيد ومنطقة البنهاوى"، وذلك بحضور مسئولى إدارات الإشغالات والمحلات والبيئة، بالإضافة إلى وجود قوة من شرطة المرافق.
وقال اللواء خالد جمعة رئيس الحى إن تم أثناء الحملة غلق وتشميع محل مخالف لتجهيز الحلويات، كان يعمل بدون ترخيص من الصحة والحى، كما تم إيقاف أعمال تشطيبات بمحل مخالف بمنطقة السيارج، وتمت مصادرة المعدات المستخدمة فى أعمال التشطيب.
كما رفعت أجهزة حى بولاق مخالفات البناء من شوارع السبتية وشنن والميزان، وشنت أجهزة حى عابدين حملة على سوق الاثنين، لإلزام الباعة بالوقوف فى الباكيات وعدم الخروج منها.
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