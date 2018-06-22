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محافظة القاهرة: افتتاح سوق الزاوية قريبا بعد بيع بعض المحلات فى مزاد علنى

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:30 م
محافظة القاهرة: افتتاح سوق الزاوية قريبا بعد بيع بعض المحلات فى مزاد علنى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أن سوق الزاوية الجديد، لن يتم افتتاحه إلا بعد الانتهاء من بيع بعض المحلات فى المزاد العلنى للراغبين فى ذلك، وذلك لمنع هيمنة وسيطرة البلطجية والخارجين عن القانون عليه، كما كان يحدث فى السابق.

وأضاف نائب محافظ القاهرة أن تجهيزات سوق الزاوية الحضارية، أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، فور بيع عدد من المحلات، مؤكدا أن هذا السوق سيكون نقلة جديدة فى عالم الأسواق الحضارية الجديدة بمحافظة القاهرة، والتى تم التوسع فيها على مدار السنوات الماضية.

ويعتبر سوق الزاوية الحمراء سوقًا حضارية وهو أول سوق يضاء بالطاقة الشمسية، كما أنه أول سوق تصمم باكياته من المعدن بمساحات كبيرة، بخلاف الباكيات التقليدية الخشبية ذات المساحة الضيقة، ومن المقرر أن تسكن محافظة القاهرة، الباعة الجائلين فيه وخاصة باعة البيدق والموسكي والعتبة و25 من باعة الزاوية و25 من باعة حدائق القبة.

 


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