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مجلس "الصحفيين" يواصل اجتماعاته غدا لإبداء ملاحظاته على قانون الصحافة

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:00 م
مجلس "الصحفيين" يواصل اجتماعاته غدا لإبداء ملاحظاته على قانون الصحافة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، اجتماعه الثانى فى تمام الثالثة من عصر غدا السبت لإبداء ملاحظاته حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.

 

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد عقد اجتماعا له، الاربعاء الماضى الموافق 20 يونيو 2018، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل تفصيلى، وأبدى أعضاء المجلس تحفظاتهم وملاحظاتهم على عدد من مواد القانون، مؤكدين ضرورة تعديلها.

 

وشكل مجلس النقابة لجنة لصياغة مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، على أن يتم إرسالها لجميع أجهزة الدولة المعنية بداية بمجلس النواب، ومرورًا بمجلس الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.

 

وفوض المجلس نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، للتواصل مع كل الجهات المعنية، للتفاوض حول التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التى يتوصل إليها على مجلس النقابة.


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