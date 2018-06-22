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مجلة أمريكية: محمد صلاح أصبح واحدا من أبرز رموز الرياضة المسلمين

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:31 م
مجلة أمريكية: محمد صلاح أصبح واحدا من أبرز رموز الرياضة المسلمين محمد صلاح
كتبت ريم عبد الحميد
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وصفت مجلة "ذى أتلانتك" الأمريكية اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم المنتخب القومى لكرة القدم بأنه واحدا من أبرز الرياضة المسلمين فى إنجلترا وربما فى العالم.

 وقالت المجلة فى تقرير لها عن محمد صلاح إنه على الرغم من الخروج المبكر الحزين لمصر من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، إلا أن مباراة المنتخب القومى ضد الدب الروسى شهدت تسجيل صلاح لهدف، هو الأول لمصر فى كأس العالم منذ عام 1990، والأول لصلاح بعد العودة من الإصابة.

وقالت المجلة إن ما يلفت الانتباه لصلاح ليس فقط أدائه الرياضى، بل إنه يعتبر من أهم الرياضيين المسلمين فى إنجلترا "حيث يلعب مع فريق ليفربول" وفى العالم.

وتظهر عقيدته عندما يكون فى الملعب، ففى كل مرة يسجل فيها هدفا، تكون الخطوة الأولى لصلاح مثل أغلب اللاعبين هى احتضان رفاقه، ثم يقوم بشىء مختلف حيث يسجد على الأرض شكرا لله على ما حققه، وهو الأمر الذى يفعله صلاح منذ أن كان صغيرا، حسبما قال فى مقابلة مع "سى إن إن".

وتابعت المجلة قائلة إن سجود النجم المصرى فى بريطانيا ليس بالأمر الهين فى بلد تواكبت فيه البيئة المعادية لسياسات الهجرة مع تزايد الإسلاموفوبيا.

وتحدثت "ذى أتلانتك" عن تأثير صلاح وسجوده على المشجعين الإنجليز، وقيام بعضهم بالغناء "إذا أحرز القليل من الأهداف الأخرى سأصبح مسلما أيضا". ونقلت المجلة عن خبراء قولهم إن ما ساعد على ظهور صلاح هو ابتعاده عن الأشياء المثيرة للاستقطاب وتجاوزه للسياسة.

 


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