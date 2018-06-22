مباحث بسيون تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة إطارات السيارات

تمكن ضباط مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيلا عصابيا يضم 3 متهمين مسجلين جنائيا تخصصوا فى سرقة إطارات السيارات بمدينة طنطا والمدن المجاورة.

كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد عيسوى رئيس مباحث مركز بسيون، بقيام كل من "إبراهيم . ح . م" 39سنة، سائق سبق إتهامه فى قضايا تزوير وسلاح أبيض وجرح نافذ، "إسلام . م . م" 22سنة، عاطل سبق إتهامه فى قضية سرقة، "أشرف . ر . إ" 24سنة، عاطل وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات إطارات السيارات بمدينة طنطا والمدن المجاورة، مستخدمين سيارة تحمل لوحات رقم "ر ن س 984" قيادة وملك الأول.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة بسيون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين والسيارة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم ببيع الإطارات حصيلة جرائمهم لـ "طه . ص . ع" 39سنة عامل كاوتشوك، ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، على علم بأن الإطارات من متحصلات جرائم سرقة، وتم إستهدافه وضبطه وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيق.