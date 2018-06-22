لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تقر مشروع قانون يمنع تسليم تركيا مقاتلات "إف 35"

رويترز

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الخميس، مشروع قانون للإنفاق يتضمن بندا يحول دون تسليم تركيا المقاتلات إف-35 جوينت سترايك، التى تنتجها شركة لوكهيد مارتن، ما لم تصرف النظر عن خطة لشراء أنظمة إس 400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.

وتأزمت العلاقات بين أنقرة وواشنطن فى الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد من القضايا من بينها السياسة الأمريكية فى سوريا وعدد من الدعاوى القضائية ضد أتراك وأمريكيين محتجزين فى البلدين، ومشروع القانون هو أحدث مسعى يقوم به أعضاء فى الكونجرس للتأثير على تركيا شريكة الولايات المتحدة فى حلف شمال الأطلسى حتى تتراجع عن خطتها لشراء النظام الروسى.

وأثارت خطة شراء أنظمة إس-400 التى لا تتماشى مع أنظمة حلف شمال الأطلسى قلق الدول الأعضاء فى الحلف والتى تخشى بالفعل الوجود العسكرى الروسى فى الشرق الأوسط، وقال كريس فان هولن - وهو سيناتور ديمقراطى أيد مشروع القانون - "شراء تركيا للنظامين سيسمح للروس بتقييم قدرات إف-35 بسهولة أكبر ورصد واستغلال نقاط ضعفها، وهذا غير مقبول"، ولا يزال ينبغى أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بالكامل على مشروع القانون كما يتعين أن يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب.