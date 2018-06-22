قطر يليكس: استدعاء شقيق أمير قطر للتحقيق على خلفية واقعة تجسس بأمريكا

كتب هيثم سلامة

كشفت قطر يليكس، المحسوبة على المعارضة القطرية، استدعاء محمد بن حمد شقيق تميم أمير دويلة قطر، إلى محكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على خلفية وقائع تجسس واختراق حساب القطب الجمهور إيليوت برويدى.

وكتبت قطر يليكس، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "فضيحة تهز عرش تنظيم الحمدين.. محكمة كاليفورنيا الأمريكية توجه خطاب استدعاء لـمحمد بن حمد شقيق تميم العار وفتى موزة المدلل للتحقيق معه فى وقائع التجسس واختراق حساب القطب الجمهورى إيليوت برويدى فى فضيحة تجسس كبرى".