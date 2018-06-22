video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 06:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"اللي يعرف حد يكلمه"..

فيديو وصور.. مسئول الاعلام بنقابة الأطباء: لو قعدنا للمغرب كده النصاب مش هيكتمل

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:29 م
فيديو وصور.. مسئول الاعلام بنقابة الأطباء: لو قعدنا للمغرب كده النصاب مش هيكتمل عمومية الأطباء
كتب إبراهيم سالم - تصوير خالد كامل
إضافة تعليق

ناشد علاء ثابت، مسئول الاعلام بنقابة الأطباء بدار الحكمة، الأطباء الذين سجلوا بالجمعية العمومية الغير عادية بالتواصل مع زملائهم الذين لم يسجلوا بعد وحثهم على التسجيل بأسرع وقت ممكن لاكتمال النصاب القانونى للجمعية حتى تباشر أعمالها رسميا.

وقال "ثابت": "كل اللى يعرف دكتور لم يسجل بالجمعية يتصل بيه كدا النصاب القانونى بالطريقة دى مش هيكتمل لو قعدنا للمغرب".

 

وكان قد بدأ أعضاء نقابة الأطباء التسجيل، فى الجمعية العمومية الطارئة التى تعقدها النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بمقر النقابة بدار الحكمة.

 

ومن المقرر أن تناقش العمومية 5 قضايا، هم" التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع فى إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإدارى ضد الأطباء " الندب التعسفى، وقف الإجازات بدون مرتب، حافز النوباتجيات و مقابل ساعات العمل الزائدة".

 

وتناقش العمومية أيضا، رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون 137 المعدل للقانون 14


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. "خد باتيهك".. شاهد نقابة الأطباء توزع وجبات خفيفة على أعضاء الجمعية العمومية

اخر الاخبار

نقابة الاطباء

الجمعية العمومية لنقابة الاطباء

دار الحكمة

الاعتداء على الاطباء

رسوم الدراسات العليا للاطباء




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة