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فيديو.. رئيس كوريا الجنوبية: اتفقت مع بوتين على تشكيل مركزا للصناعات التقنية الحديثة

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:07 م
فيديو.. رئيس كوريا الجنوبية: اتفقت مع بوتين على تشكيل مركزا للصناعات التقنية الحديثة رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
كتب إبراهيم حسان
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عبر رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه – إن، عن سعادته بالتعاون مع روسيا فى العديد من المجالات خلال زيارته لموسكو، وهذا ما يجعل هناك فرصة لتعميق العلاقة بين البلدين.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، إنه اتفق مع الرئيس الروسى على تشكيل مركز للصناعات الحديثة وهذا ما يجعل يعطى دفعة لتطوير التعاون فى المجال التقنى بين روسيا وكوريا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن أماكن العمل سوف تزداد للشباب الروسى والكورى بسبب هذا التعاون الكبير.

 

وأضاف مون جيه إن، أنه سيجرى افتتاح مشفى كورى جنوبى فى روسيا، للمساعدة فى تطوير المهنية للعاملين ولعمليات العلاج من الأمراض الخبيثة والأورام، من خلال استخدام أحدث التقنيات، والتى ستمكن أيضا التشخيص عن بعد، لإنقاذ حياة عدد كبير من المواطنين.


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