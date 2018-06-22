فيديو.. تركى المالكى: تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية بالممرات الدولية

كتب إبراهيم حسان

قال العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن تحرير مدينة الحديدة سينعكس على كافة اليمنيين وسيوقف الجباية غير الشرعية باليمن.

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى إن التحالف يقدم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، بينما يواصل الحوثيون تحويل المدنيين فى الحديدة إلى دروع بشرية، بالإضافة إلى تحويل مساكن اليمنيين بالمدينة إلى تحصينات عسكرية.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف العربى، إلى أن تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية فى الممرات الدولية، مؤكدا استمرار عمليات التحالف في الحديدة ومواصلة العمل لإعادة الشرعية اليمنية، بجانب إسهام القوات المشتركة فى إزالة الألغام.

وأكد تركى المالكى، أن الحل السياسى الدبلوماسى هو دائما الأمثل للشعب اليمنى، مبينا أن العمليات فى صعدة حققت تقدما ومكاسب كثيرة على الأرض، بسبب وتيرة العمليات العسكرية التى تسير هناك بشكل سريع، وتابع بالقول: "نعمل على توزيع المساعدات على كافة الأراضى اليمنية دون أى تمييز".