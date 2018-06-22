video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 12:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. تركى المالكى: الحوثيوين أطلقوا عشرات الصواريخ الباليستية تجاه السعودية

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:38 ص
فيديو.. تركى المالكى: الحوثيوين أطلقوا عشرات الصواريخ الباليستية تجاه السعودية تركى المالكى المتحدث باسم التحالف
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

أكد العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن ميليشيات الحوثي باليمن أطلقت ووجهت عشرات الصواريخ الباليستية إلى المملكة العربية السعودية فى الفترة السابقة.

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى، أن تحرير ميناء الحديدة باليمن سيؤدى إلى قطع الشريان الحيوى لتسليح الحوثيين، وأي تنازل أو اقتراح من تلك المليشيات يجب أن يتم عبر المبعوث الأممى، مشددا على أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى قوات التحالف فى اليمن.

وأوضح العقيد تركى المالكى، أن قوات التحالف لديها خيارات كثيرة فى الحديدة بينها عملية عسكرية خاطفة، لاسيما أن الحوثيون يفرضون قيودا على العمل الإغاثي وموظفى الأمم المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. تركى المالكى: تحرير الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية بالممرات الدولية

العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى

اليمن

الحرب فى اليمن

الحوثيين




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة