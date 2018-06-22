فيديو.. تركى المالكى: الحوثيوين أطلقوا عشرات الصواريخ الباليستية تجاه السعودية

كتب إبراهيم حسان

أكد العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن ميليشيات الحوثي باليمن أطلقت ووجهت عشرات الصواريخ الباليستية إلى المملكة العربية السعودية فى الفترة السابقة.

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى، أن تحرير ميناء الحديدة باليمن سيؤدى إلى قطع الشريان الحيوى لتسليح الحوثيين، وأي تنازل أو اقتراح من تلك المليشيات يجب أن يتم عبر المبعوث الأممى، مشددا على أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى قوات التحالف فى اليمن.

وأوضح العقيد تركى المالكى، أن قوات التحالف لديها خيارات كثيرة فى الحديدة بينها عملية عسكرية خاطفة، لاسيما أن الحوثيون يفرضون قيودا على العمل الإغاثي وموظفى الأمم المتحدة.