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فرنسا: لودريان يقوم بجولة تشمل مصر و قبرص و اليونان خلال الفترة المقبلة

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:23 م
فرنسا: لودريان يقوم بجولة تشمل مصر و قبرص و اليونان خلال الفترة المقبلة وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
باريس (أ.ش.أ)
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أعلنت وزارة أوروبا والشوون الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، أن الوزير جون إيف لودريان سيقوم بجولة خارجية خلال الفترة من 28 الى 30 يونيو تشمل مصر و قبرص و اليونان.

ومن المتوقع أن يجرى لودريان مباحثات بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكرى لبحث القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و التى يأتى على رأسها الملف الليبى و جهود تنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية فى هذا البلد قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن بحث عملية السلام فى الشرق الاوسط و الملف السورى.

كما من المنتظر أن يبحث لودريان - خلال زيارته للقاهرة- العلاقات المتميزة بين البلدين فى اطار الحرص المشترك على تعزيز الشراكة القائمة بينهما على مختلفة الأصعدة لا سيما فى مكافحة الارهاب.

و يذكر أن وزير الخارجية الفرنسى أجرى زيارة لمصر فى نهاية أبريل الماضى استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.  

 


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