فرنسا: لودريان يقوم بجولة تشمل مصر و قبرص و اليونان خلال الفترة المقبلة

باريس (أ.ش.أ)

أعلنت وزارة أوروبا والشوون الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة، أن الوزير جون إيف لودريان سيقوم بجولة خارجية خلال الفترة من 28 الى 30 يونيو تشمل مصر و قبرص و اليونان.

ومن المتوقع أن يجرى لودريان مباحثات بالقاهرة مع وزير الخارجية سامح شكرى لبحث القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و التى يأتى على رأسها الملف الليبى و جهود تنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية فى هذا البلد قبل نهاية العام الجاري، فضلا عن بحث عملية السلام فى الشرق الاوسط و الملف السورى.

كما من المنتظر أن يبحث لودريان - خلال زيارته للقاهرة- العلاقات المتميزة بين البلدين فى اطار الحرص المشترك على تعزيز الشراكة القائمة بينهما على مختلفة الأصعدة لا سيما فى مكافحة الارهاب.

و يذكر أن وزير الخارجية الفرنسى أجرى زيارة لمصر فى نهاية أبريل الماضى استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.