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غدًا.. وزير القوى العاملة يتابع تقديم أوراق الترشح لرئاسة اتحاد العمال

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:31 ص
غدًا.. وزير القوى العاملة يتابع تقديم أوراق الترشح لرئاسة اتحاد العمال محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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يتفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، غدا السبت، تقديم أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وتشمل طلب الترشح، بحيث يكون مسددا للاشتراكات حتى تاريخ يوم التقدم بالطلب الترشح، فضلا طلب الترشح على منصب رئيس أو لعضوية المجلس، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.
 
وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، قد انتهت من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة 27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية التى تبدأ غدا السبت، على أن تعلن أسماء المرشحين فى اليوم التالي، والطعون والبت فيها الأثنين المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجاري، بحيث تجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.
 

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