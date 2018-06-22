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غدًا.. نظر طعن "قضايا الدولة" لإلغاء حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:00 ص
غدًا.. نظر طعن "قضايا الدولة" لإلغاء حكم السماح لحفيدة مبارك بالسفر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع "فريدة" ابنة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد.

واختصم الطعن 14815 لسنة 61 قضائية علّيا، جمال محمد حسني مبارك.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت فى نوفمبر 2014، بقبول الطعن المقام من جمال، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان نجلا الرئيس المخلوع قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، وحملت الدعويان رقمى 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.

 


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