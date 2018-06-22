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الجمعة، 22 يونيو 2018 04:58 م
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غدا .. اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن بمشاركة مصر

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:20 م
غدا .. اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن بمشاركة مصر المتحدث باسم التحالف العربى
جدة (أ ش أ)
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يُعقد غدا السبت، اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن برئاسة وزير الإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد ومشاركة وزراء الإعلام والمسئولين عن الإعلام فى دول التحالف ومن يمثلونهم ، فيما اعتذرت المغرب عن المشاركة فى الاجتماع.

ويمثل مصر فى الاجتماع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويناقش الاجتماع عددا من القضايا من بينها توحيد الرسالة الإعلامية لدول تحالف دعم الشرعية فى اليمن ، وسبل التعامل الإعلامى مع الأوضاع الإنسانية هناك، وطرق كشف جرائم جماعة الحوثى بحق الشعب اليمنى الشقيق، وتهديدها للملاحة فى منطقة البحر الأحمر.

ويضم تحالف دعم الشرعية فى اليمن كلا من : مصر ، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، والسنغال، والكويت، والمغرب، وماليزيا، واليمن.

 


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