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غادة والى: مد معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية حتى 2 يوليو

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:13 م
غادة والى: مد معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية حتى 2 يوليو د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة معرض الأسر المنتجة المقام حاليا بالقاعدة البحرية بالإسكندرية حتى يوم 2 يوليو القادم، كما وجهت الشكر لقيادة القاعدة البحرية لمنحهم المعرض مساحة مناسبة فى موقع متميز داخل القاعدة يمكن العارضين من تقديم افضل ما لديهم.
 
وأوضحت أمانى غنيم، رئيس الادارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن العارضين يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء، وأن المعرض أقيم بالقاعدة البحرية بالإسكندرية بمناسبة تواجد عدد من البحارة الأوروبيين فى القاعدة البحرية بالإسكندرية بالإضافة لتوفير فرص تسويقية متنوعة لجمعيات الاسر المنتجة وكذلك لإطلاع البحارة الأجانب على المنتجات التراثية والمشغولات اليدوية المصرية ومنحهم فرصة الحصول على منتجات تعبر عن الثقافة المصرية.
 
وأضافت "غنيم" أنه تم توفير طرق للدفع تناسب زائرى المعرض من توفير ماكينات الفيزا، وطرق الدفع الالكترونى مما يسهل عملية الشراء ويضمن للعارضين تحقيق مبيعات مناسبة.
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد اقامت معرضا للأسر المنتجة بالقاعدة البحرية بالإسكندرية بداية من (18 يونية الجارى ) يشارك فية 20 عارض من جمعيات الأسر المنتجة تنوعت معروضاتهم مابين منتجات سجاد حرير ومنتجات الصدف والخزف ومفروشات وتطريز يدوى وأكسسوارات ومشغولات نحاسية وعرايس خشبية ومنتجات شموع.
 
 

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