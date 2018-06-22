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الجمعة، 22 يونيو 2018 04:57 م
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خلال اجتماعها بمدير برنامج الغذاء العالمى..

غادة والى تستعرض برامج الحماية الاجتماعية فى مصر

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:20 م
غادة والى تستعرض برامج الحماية الاجتماعية فى مصر غادة والى
كتب مدحت وهبة
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اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مع ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى وتم استعراض برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه مصر على التوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

وقالت غادة والى أن الحكومة المصرية حريصة على المضى قدمآ فى تنفيذ برنامج للإصلاح قائم على حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة فى الريف مع التركز على المرأةوالطفل وأكدت على محورى الصحه والتعليم والإستثمار فى البشر هى المكونات الأهم ومن هنا تم الاهتمام تطبيق المشروطية فى برنامج الدعم النقدى (تكافل وكرامه) مع خطة واضحة لتحويل المستفيدين فى متلقين للدعم إلى منتجين ومساهمين فى النمو.

 

ووجهت والى الدعوة لمير برنامج الغذاء العالمى لزيارة مصر والإطلاع على التجربة المصرية .

 

وأكدت غادة والى على اهتمام مصر بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وخاصة برنامج الغذاء العالمى لأهمية الأمن الغذائى وتغذية الطفل والمرأة، وعرضت كذلك برنامج الألف يوم الأولى الذى تنفذه مصر فى 5360 قرية وطلب المدير التنفيذى أن تقوم مصر بدعم دول المنطقه بالدعم الفنى للاستفادة من الخبرة المصريه فى الدعم النقدى لافتا إلى اهتمام برنامج الغذاء العالمى بدعم مصر فى تجربة الإصلاح وأهمية حماية الطبقات المهمشة حتى تتحقق عوائد الإصلاح ووعد بزيارة مصر والمنطقة.

 

وشارك فى الاجتماع السفير هشام بدر ممثل مصر فى برنامج الغذاء وسفير مصر فى روما والدكتورة نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى.

 


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التضامن

غادة والي

برامج الحماية الاجتماعية

برنامج الغذاء العالمي




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