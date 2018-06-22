video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 12:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

طالبان تقتل 16 شرطيا أفغانيا وتخطف مهندسين بعد انتهاء وقف إطلاق النار

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:43 ص
طالبان تقتل 16 شرطيا أفغانيا وتخطف مهندسين بعد انتهاء وقف إطلاق النار حركة طالبان
كابول (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤولون اليوم الجمعة، إن حركة طالبان قتلت 16 شرطيا أفغانيا على الأقل واثنين من المدنيين فى إقليم بادغيس بغرب البلاد بعد انتهاء وقف لإطلاق النار كانت قد أعلنته لثلاثة أيام خلال عيد الفطر.

واستأنفت طالبان حملتها بعد أن رفضت طلب الرئيس أشرف غنى تمديد وقف إطلاق النار لما بعد انتهاء المهلة يوم الأحد الماضى.

وقتلت طالبان يوم الأربعاء، ما لا يقل عن 30 فردا من قوات الأمن واستولت على قاعدة عسكرية فى بادغيس.

وقال مسؤول أمنى بارز فى كابول إن حركة طالبان تقاتل لانتزاع السيطرة على ثمانى نقاط تفتيش فى بادغيس. وسيطرت الحركة أمس الخميس على نقطتى تفتيش ونصبت كمينا لتعزيزات قادمة.

وقال حاج صالح بك حاكم إقليم آبكمرى إن 16 شرطيا قتلوا.

وقال محمد ناصر نزارى، وهو مسؤول حكومى آخر، إن طالبان وضعت قنبلة على جثة جندى وإنها انفجرت أثناء محاولة الناس نقل الجثث. ولقى مدنيان مصرعهما.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير، لكن طالبان تنشط فى بادغيس وأعلنت من قبل عن هجمات على قوات الأمن الأفغانية هناك.

ومدد الرئيس الأفغانى لعشرة أيام وقفا لإطلاق النار كان قد أعلنه من جانب واحد وكان من المقرر أن ينتهى يوم الأربعاء. والتزمت طالبان بوقف إطلاق النار خلال الأيام الثلاثة التى أعلنتها بمناسبة العيد لكنها رفضت طلب الحكومة تمديده.

وانتقد البعض قرار الرئيس وقف إطلاق النار وقالوا إنه مكن مقاتلى طالبان من الدخول بحرية إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة والتخطيط لهجمات.

وفى منطقة سبين بولداك بإقليم قندهار الواقع بالجنوب على الحدود مع باكستان قال مسؤول حكومى إن طالبان هاجمت مجمعا تابعا لشركة لمد الطرق فى ساعة متأخرة أمس الخميس.

وقال المسؤول إن المسلحين خطفوا 13 مهندسا و20 حارسا، وقتلوا أربعة من قوات الأمن عندما حاولوا إنقاذ الرهائن، وجميعهم أفغان. ولم تصدر طالبان تعليقا بشأن الهجوم.

وفى الشهر الماضي، خطف مسلحون سبعة مهندسين هنود ومواطنا أفغانيا يعملون فى محطة كهرباء بإقليم باغلان بالشمال مما دفع عددا من الشركات الدولية الخاصة لخفض وجودها فى أفغانستان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات عنيفة بين مُسلحى طالبان والقوات الأفغانية بولاية بادغيس

قائد الجيش الأمريكى: باكستان وروسيا وإيران يواصلون دعم طالبان

طالبان

افغانستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار افغانستان




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة