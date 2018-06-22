video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 03:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط طالبين جامعيين يسربان أسئلة الثانوية على مواقع التواصل الاجتماعى

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:26 م
ضبط طالبين جامعيين يسربان أسئلة الثانوية على مواقع التواصل الاجتماعى حبس - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البدارى من ضبط طالبين جامعيين يقومان بالحصول على نسخة مسربة من امتحانات الثانوية العامة ثم يجيبون عليها عن طريق بعض المدرسين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزيرالداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط  "مروان.هـ" طالب جامعى، و"محمد.ص" طالب جامعى، بعد ورود معلومات عن قيامهما بالحصول على نسخ مسربة من امتحانات الثانوية العامة، أثناء انعقاد الامتحان، والقيام بالإجابة عنها ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، للمساعدة فى الغش بكل الوسائل، وتم إعداد مأمورية، وإلقاء القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة.
 
وأمر المستشار عمرو سليمان مدير نيابة مركز البدارى بحبس الطالبان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الشرقية: تسريب الامتحان من لجنة فى بلبيس وعثر بحوزة الطالب على محمول

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظةاسيوط

امن اسيوط

حوادث اسيوط

تسريب الثانويةالعامة




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة