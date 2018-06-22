ضبط طالبين جامعيين يسربان أسئلة الثانوية على مواقع التواصل الاجتماعى

أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البدارى من ضبط طالبين جامعيين يقومان بالحصول على نسخة مسربة من امتحانات الثانوية العامة ثم يجيبون عليها عن طريق بعض المدرسين ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزيرالداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط "مروان.هـ" طالب جامعى، و"محمد.ص" طالب جامعى، بعد ورود معلومات عن قيامهما بالحصول على نسخ مسربة من امتحانات الثانوية العامة، أثناء انعقاد الامتحان، والقيام بالإجابة عنها ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، للمساعدة فى الغش بكل الوسائل، وتم إعداد مأمورية، وإلقاء القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة.

وأمر المستشار عمرو سليمان مدير نيابة مركز البدارى بحبس الطالبان 4 أيام على ذمة التحقيقات.