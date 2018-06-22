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الجمعة، 22 يونيو 2018 04:57 م
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالحشيش بالغردقة

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:00 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالحشيش بالغردقة حشيش -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة من ضبط تشكيل عصابى يتكون من حداد وموظف وسائق وعاطل تخصصوا فى الاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش .

كانت وردت معلومات للمقدم شهاب جابر، مدير مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، بقيام تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص بجلب كمية من مخدر الحشيش لمدينة الغردقة بقصد الاتجار.

وبالعرض على العميد مروان العيسوى مدير فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد قام بإخطار اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذى امر بتقنين الإجراءات وإصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهمين .

وعقب إصدار إذن النيابة العامة تمكن المقدم شهاب جابر مدير فرع الغردقة، بمعاونة النقيب أحمد أبو النجا الضابط المعين بخدمة كمين المطار بالغردقة بضبط كلا من "خليفة . ب" حداد مقيم قنا 22 سنة، و"أيمن. ج" 35 موظفا مقيم القصير، وسبق ضبطه فى قضية مخدرات، و" عمرو. ع " 30 سنة سائق ويقود سيارة تاكس قنا، و"مصطفى . ط" سائق 18 سنة .

وضبط بحوزتهم 12 طربة حشيش مخدر، و6 هواتف محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم المخدرات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

 


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