صور..2.5 مليون مؤيد لمنافس أردوغان محرم إنجيه يحتشدون بمدينة أزمير التركية

ازمير (أ ف ب)

عبّر عشرات الآلاف من الأتراك خلال تجمع انتخابى، أمس الخميس، فى إزمير عن دعمهم لمحرّم إنجيه، المنافس الرئيسى لرجب طيب أردوغان فى الانتخابات الرئاسية التى ستُجرى الأحد.

وقال المنظمون إنّ 2,5 مليون شخص شاركوا فى هذا التجمع، واستنادا إلى محللين، قد يتواجه "إنجيه" مع أردوغان خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى الثامن من يوليو، وتوجه إنجيه إلى الحشود بالقول "أردوغان رجل مُتعَب، وحيد، ورجل متغطرس لا يحترم شعبه"، وترجح استطلاعات الرأى أنه من غير المؤكد أنه سيحصل على نسبة الخمسين بالمئة اللازمة للفوز من الدورة الأولى.

وفى وقت سابق قال إنجيه فى مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "تركيا تريد التنفس والسلام والاستقرار" مضيفا "غنها لا تريد شخصا يصرخ ويغضب، تريد شخصا أكثر شبابا ورابط الجأش"، ويبلغ إنجيه الرابعة والخمسين من العمر وهو يصغر أردوغان بعشر سنوات.

وبدعم من حزب الشعب الجمهورى العريق يبدو إنجيه المرشح الأكثر قوة فى مواجهة أردوغان الذى يهيمن على الساحة السياسية منذ عام 2003، كرئيس للحكومة ثم رئيسا للجمهورية لاحقا.



الملايين يتجمعون فى مدينة أزمير التركية



الملايين يحتشدون لدعم منافس أردوغان



تجمع حاشد لأنصار المعارضة التركية



تجمع ضخم لمؤيدى المعارضة أردوغان



محرم إنجيه يتحدث إلى مؤيديه



محرم إنجيه يخاطب الملايين



معارضى أردوغان يتجمعون لدعم المنافس له



مؤيدى المنافس لأردوغان محرم إنجيه يتجمعون فى أزمير



مؤيدى منافس أردوغان فى مدينة أزمير التركية