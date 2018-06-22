صور.. ميركل تلتقى الحريرى وبرى فى اليوم الثانى من زيارتها إلى لبنان

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

استقبل رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى، اليوم الجمعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى مقر الحكومة اللبنانية فى بيروت، وذلك فى إطار اليوم الثانى للزيارة التى تقوم بها ميركل للبنان، والتى بدأت أمس الخميس.

والتقت المستشارة الألمانية كذلك مع رئيس مجلس النواب نبيه برى.



ميركل مع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى



برى يلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل



ميركل وبرى



سعد الحريرى يصافح المستشارة الألمانية



الحريرى فى استقبال ميركل لدى وصولها لمقر الحكومة اللبنانية