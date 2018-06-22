صور.. شخصيات دولية وممثلى محكمة العدل الدولية فى احتفالية عالمية لبطرس غالي

رسالة هولندا – جمال جرجس المزاحم

أقامت أكاديمية لاهاى الدولية للقانون الاحتفالية العالمية بمناسبة ذكرى رحيل الدكتور بطرس بطرس غالى السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة داخل محكمة العدل الدولية تحت رعاية البروفيسور إيف داود رئيس مجلس إدارة أكاديمية لاهاى للقانون الدولى و السفير أمجد عبد الغفار، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الهولندية .



جانب من الاحتفال

و عقدت أكاديمية لاهاى للقانون الدولى برئاسة البروفيسور إيف دواد الاحتفالية مساء اليوم للراحل الدكتور بطرس غالى الذي كان رئيسيا شرفيا لمجلس إدارة أكاديمية القانون الدولى على مدار 15 عاما فى والتى تعد أكبر أكاديمية للقانون دولى فى العالم، و صاحب اكبر مبادرة علمية بداخلها التى تحمل "البرنامج الخارجي"



جانب من الاحتفال

و شارك اليوم في الاحتفالية كبار الشخصيات الدولية بمحكمة العدل الدولية و عدد كبير من الشخصيات العامة باوروبا و كما تشارك الاحتفالية لأول مرة أرملة الدكتور بطرس غالى، و كما يشارك السفير أمجد عبدالغفار سفير مصر في هولندا والوزير المفوض جيلان عباس قنصل مصر لدي المملكة الهولندية، والدكتور أحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية ويشارك أيضا السفير أحمد فاروق نيابة عن وزير الخارجية الذي حضر خصيصا للاحتفالية و الاعلامي سعيد السبكي.



الاحتفال ببطرس غالى

من جانبة قال الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمة في الاحتفالية عن دور غالى وجهوده في إقامة السلام والعدل ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والعالم

وأعلن فايق، عن إقامة مؤسسة دولية تحمل اسم "غالي" كمؤسسة غير حكومية، تعنى بترسيخ ونشر المعرفة وقيم وثقافة السلام.

بينما تحدث السفير أحمد فاروق نائب وزير الخارجية عن مراحل حياة الراحل الدكتور بطرس غالي و ما اسري به من نجاح في مجال حقوق الانسان و خاصة اثناء منصبة .

و قامت السفارة المصرية برئاسة السفير أمجد فهمى بمشاركة أكاديمية القانون الدولى فى الخروج بالاحتفالية العالمية مستوي مشرف .