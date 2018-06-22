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صور.. "رويال أسكوت" يواصل فعالياته لليوم الرابع

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:45 م
صور.. "رويال أسكوت" يواصل فعالياته لليوم الرابع رويال أسكوت
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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واصل سباق الخيل "رويال أسكوت" فعالياته، اليوم الجمعة، لليوم الرابع، فى العاصمة البريطانية لندن، وسط مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.

وقد شهد السباق حضور أهداد كبيرة من محبى الخيول، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين البريطانيين، وعلى رأسهم الملكة إليزابيث التى تواجدت أمس لتسليم جوائز للفائزين.

أحد سباقات "رويال أسكوت"
أحد سباقات "رويال أسكوت"

 

أحد المتسابقين بعد فوزه فى أحد السباقات
أحد المتسابقين بعد فوزه فى أحد السباقات

 

حشود كبيرة جاءت لمتابعة الحدث العالمى
حشود كبيرة جاءت لمتابعة الحدث العالمى

 

فتيات يتابعن السباق
فتيات يتابعن السباق

 

أحد السباقات
أحد السباقات

 

"رويال أسكوت" شهد مشاركة من كل دول العالم
"رويال أسكوت" شهد مشاركة من كل دول العالم

 

الملكة إليزابيث فى انتظار الفائزين لتوزيع الجوائز
الملكة إليزابيث فى انتظار الفائزين لتوزيع الجوائز

 

حوار ضاحك بين الفائز وملكة بريطانيا
حوار ضاحك بين الفائز وملكة بريطانيا

 

الملكة تصافح أحد الفائزين
الملكة تصافح أحد الفائزين

 

صورة تذكارية للمتسابق مع الملكة
صورة تذكارية للمتسابق مع الملكة

 

أثناء تسليم الجائزة
أثناء تسليم الجائزة

 

أثناء السباق
أثناء السباق

 

خيول على مضمار السباق
خيول على مضمار السباق

 

الفائز يقبل كأس البطولة
الفائز يقبل كأس البطولة

 

متسابق يقف على ظهر الخيل احتفالا بفوزه
متسابق يقف على ظهر الخيل احتفالا بفوزه

 


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