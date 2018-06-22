صور.. "رويال أسكوت" يواصل فعالياته لليوم الرابع

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

واصل سباق الخيل "رويال أسكوت" فعالياته، اليوم الجمعة، لليوم الرابع، فى العاصمة البريطانية لندن، وسط مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.

وقد شهد السباق حضور أهداد كبيرة من محبى الخيول، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين البريطانيين، وعلى رأسهم الملكة إليزابيث التى تواجدت أمس لتسليم جوائز للفائزين.



أحد سباقات "رويال أسكوت"



أحد المتسابقين بعد فوزه فى أحد السباقات



حشود كبيرة جاءت لمتابعة الحدث العالمى



فتيات يتابعن السباق



أحد السباقات



"رويال أسكوت" شهد مشاركة من كل دول العالم



الملكة إليزابيث فى انتظار الفائزين لتوزيع الجوائز



حوار ضاحك بين الفائز وملكة بريطانيا



الملكة تصافح أحد الفائزين



صورة تذكارية للمتسابق مع الملكة



أثناء تسليم الجائزة



أثناء السباق



خيول على مضمار السباق



الفائز يقبل كأس البطولة