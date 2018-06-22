صور.. حفل تخريج مفتشات مروريات سعوديات استعدادا لسريان قرار قيادة المرأة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

قبل يومين من سريان القرار الملكى بمنح المرأة السعودية رخصة لقيادة السيارات، شهدت المملكة حفل تخريج سيدات ممن سيعملن فى نقاط التفتيش الخاصة بهيئة المرور بالمملكة.

كان العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر قرارا فى سبتمبر الماضى يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارات داخل المملكة، وهو القرار الذى أنهى عقود من الجدل، كما أنه يأتى فى إطار سلسلة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتى تهدف لتعزيز دور المرأة فى المملكة على كافة الأصعدة.



تسليم إحدى المشاركات شهادة تخرج



المرأة السعودية تشارك فى نقاط التفتيش المرورية



جانب من الحضور



مشاركة كبيرة من قبل سيدات المملكة



سيدات سعوديات أثناء مشاركتهن فى حفل التخرج