صور.. توافد آلاف الأقباط على دير السيدة العذراء بأسيوط للاحتفال بعيد حالة الحديد

توافد آلاف الأقباط على دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، للاحتفال بعيد حالة الحديد، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم فى مدينة فيلبى الذى يوافق 21 يونيو.

ويشارك فى انطلاق دورة أيقوانات العذراء، مساء اليوم الجمعة نيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس الدير .

وقدم نيافة الأنبا أندراوس الشكر والتقدير لرجال الشرطة على مجهودهم وحرفيتهم ووطنيتهم فى التعامل مع الإعداد الكبيرة، ومع المواقف إلى أن مر الاحتفال بسلام.

ويحتفل دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بعيد حالة الحديد تذكار تخليصها متياس الرسول من السجن "حالة الحديد"، والذى يناسب يوم 21 بؤونة الموافق 28 يونية من كل عام، وكانت الاحتفالات قد بدأت يوم 13 يونيو الجارى.

وكان نيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس أسقف الإيبارشية ورئيس الدير قد اعتمد البرنامج اليومى للدير فترة الاحتفال على أن يبدأ بالقداس الإلهى الساعة السابعة صباحاً يليه درس كتاب مع القس تادرس الأورشليمى المشرف على الدير فى الحادية عشر صباحا، وفى المساء يبدأ رفع بخور عشية فى الساعة السادسة قبل أن يرأس الأنبا أندراوس دورة أيقونة السيدة العذراء القديسة مريم فى أرجاء الدير وأخيرا تبدأ صلاة نصف الليل والتسبحة فى العاشرة مساء ما عدا آخر يوم – يوم العيد – حيث تبدأ التسبحة الساعة الثانية عشر وتنتهى بالقداس الإلهى الساعة الخامسة صباحا.