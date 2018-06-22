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الجمعة، 22 يونيو 2018 07:22 ص
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صور.. تواصل الاحتجاجات فى تكساس ضد قرار ترامب بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:50 ص
صور.. تواصل الاحتجاجات فى تكساس ضد قرار ترامب بفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم احتجاجات فى تكساس ضد قرار ترامب
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تواصلت المظاهرات فى تكساس الأمريكية، ضد قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، والتى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم .

ودافعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب عن سياستها التى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، فى وقت طالبت الأمم المتحدة بوقف ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال.

لكن ترمب أمر دوريات مراقبة الحدود قبل شهر بتطبيق سياسة الفصل لردع مهاجرين آخرين من عبور الحدود، ألقى باللوم على الديمقراطيين وسط تزايد الانتقادات محليا وعلى الصعيد الدولي.

وفى السياق ذاته، أعلنت إدارة ترامب، أنها فصلت فى غضون 5 أسابيع أكثر من 2300 طفل وقاصر عن أهاليهم أو الأوصياء عليهم بعدما عبروا الى الولايات المتحدة خلسة، فى ارتفاع يعكس لجوء إدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة متزايدة إلى هذه الممارسة.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلى أنه فى الفترة الممتدة بين 5 امايو و9 يونيو تم فصل 2342 قاصرا عن أهاليهم أو أقاربهم البالغين، أى ما معدله أكثر من 66 قاصرا.

وكانت الوزارة أعلنت، أنه بين 19 أبريل و31 مايو تم فصل 1995 طفلا عن 1940 بالغا اعتقلتهم دوريات حرس الحدود استعدادا لمقاضاتهم بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية.

احتجاجات ضد قرار فصل الأطفال عن ذويهم
احتجاجات ضد قرار فصل الأطفال عن ذويهم

 

جانب من المظاهرات ضد ترامب
جانب من المظاهرات ضد ترامب

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

طفل يشارك فى المظاهرة
طفل يشارك فى المظاهرة

 

فعاليات منددة بقرار فصل اطفال المهاجرين عن ذويهم
فعاليات منددة بقرار فصل اطفال المهاجرين عن ذويهم

 

مظاهرات فى تكساس ضد قرار ترامب
مظاهرات فى تكساس ضد قرار ترامب

 

 


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