صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

كتب أحمد طارق

بات الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ثانى مصرى يحصل على قلادة المواطنة من الرئيس الشيشانى رمضان قيدروف، بعدما حضر التكريم اليوم بحضور المنتخب الوطنى الأول ومسئولى اتحاد الكرة.



وفى أغسطس 2016 نال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وسام حق المواطنة من قبل الرئيس الشيشانى نفسه خلال زيارته إلى العاصمة الشيشانية جروزنى وقتها.



وأدى وقتها أحمد الطيب، صلاة الجمعة خلال افتتاحه مسجد الحاج يوسف القلقشندى بقرية القلقشندى شمال العاصمة الشيشانية جروزنى بحضور الرئيس الشيشانى رمضان قديروف، والقيادات الدينية والتنفيذية بالشيشان وعدد كبير من علماء الأمة الإسلامية بمختلف أنحاء العالم.



