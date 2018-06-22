صور.. الرئيس الفرنسى وزوجته يتفقدان حفل الموسيقى الصاخبة فى باحة الأليزيه

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تفقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، حفل موسيقى فى باحة الاليزيه بمناسبة’’ عيد الموسيقى’’ الذى أقيم مساء الخميس، بمشاركة المئات .

وأعلن قصر الأليزيه، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون دعا 1500 شخصا لحضور حفل موسيقى فى باحة الاليزيه بمناسبة’’ عيد الموسيقى’’ الذى أقيم الخميس .

وأوضح الاليزيه أن بإمكان الراغبين فى حضور هذا الحفل للموسيقى الصاخبة (électro ) –رؤية يحضره الرئيس ماكرون وزوجته بريجيت لفترة قصيرة لتحية المشاركين .

وكان الرؤساء السابقون لفرنسا قد نظموا بالفعل حفلات موسيقية فى قصر الاليزيه، غير أنها المرة الأولى التى يتم فيها تنظيم حفل لموسيقى (électro ). وتقول الرئاسة الفرنسية إن هذا الاختيار يعكس أهمية الفنانين الفرنسيين فى هذا النمط من الموسيقى- “French Touch” – والذى تشتهر فيه عدة أسماء فرنسية على الصعيد العالمى فى مقدمتهم دافيد غيتا و فرقة دافت بانك وغيرهم.



بريجيت ماكرون تصافح الحضور



سيلفى بريجيت ماكرون



سيلفى لماكرون



ماكرون وزوجته