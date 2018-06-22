صور.. أشكال رملية لشخصيات ديزنى وبيكسار ومارفل على شاطئ بلجيكى

أوستوند (رويترز)

يضع فنان اللمسات الأخيرة على شكل رملى هائل للبطل الخارق (ذى إنكريدبل هالك) بعضلاته المفتولة على شاطئ فى بلجيكا، وذلك قبل افتتاح مهرجان هو الأكبر من نوعه فى العالم.

وهناك أكثر من 150 شكلا رمليا لشخصيات من أفلام ديزنى وبيكسار ومارفل إلى جانب شخصيات من سلسلة أفلام حرب النجوم على الشاطئ فى مدينة أوستوند استعدادا لمهرجان "سحر الرمال" الذى يبدأ غدا السبت ويستمر حتى سبتمبر أيلول إذا ما صمدت الأعمال الفنية الرملية أمام عوامل الطقس.

وقضى 34 فنانا عالميا أربعة أسابيع فى إنجاز الأشكال الفنية باستخدام حوالى ستة آلاف طن من الرمال استعدادا للمهرجان المسجل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مهرجان للأشكال الرملية فى العالم.

ويصل ارتفاع بعض الأشكال الرملية على الشاطئ إلى عدة أمتار. وهناك أشكال لشخصيات دافى داك ويودا وبروس القرش الأبيض الكبير المبتسم من الفيلم الشهير (فايندينج نيمو).



أشكال رملية لشخصيات على شاطئ بلجيكى



أشكال رملية لشخصيات كرتونية على شاطئ بلجيكى



بناء قلعة من الرمل



شخصيات كرتونية منحوته بالرمل على شاطئ بلجيكى



نحت أشكال رملية لشخصيات كرتونية