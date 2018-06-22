صورة اليوم.. قناصة أردوغان أعلى مساجد اسطنبول لتأمين حشده الانتخابى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

فى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الفوز بثقة الشعب التركى عبر الطرق الديمقراطية، خلال الانتخابات المقررة يوم الأحد القادم، فإنه يستخدم كافة وسائل القمع والسجن والتعذيب وربما القتل فى أحيان كثيرة، من أجل الاحتفاظ بمنصبه.

ففى خلال مؤتمرا انتخابيا للرئيس التركى اليوم الجمعة بمدينة اسطنبول، التقطت كاميرات "رويترز" أحد القناصة على سطح أحد المساجد فى المدينة التركية، بينما يظهر بالونا فى الهواء عليه صورته، كإشاره على الدعم الذى يحظى به.



قناص تركى لتأمين حشد انتخابى لأردوغان

القناص التركى، الذى يتواجد خلال حشد انتخابى للرئيس التركى، يعكس حقيقة مفادها أن العنف يبقى الوسيلة التى يسعى بها الرئيس التركى للحفاظ على عرشه المزعوم فى أنقرة.