صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول ضرورة التوصل لحل للقضية الفلسطينية

الكويت ( أ ش أ )

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه أمس الخميس، مع كبير مستشارى الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس الأمريكى الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات.

وقالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان (السيسى: حل القضية الفلسطينية سيوفر واقعاً جديداً للمنطقة)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد خلال لقائه بالوفد الأمريكى على أن التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، سيوفر واقعا جديدا يساعد فى تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة.

ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله - فى بيان – إن الرئيس السيسى أكد دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل الى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين، وفقا لحدود 1967، وتكون فيه القدس الشرقية، عاصمة لدولة فلسطين.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى استعرض خلال اللقاء، الجهود التى تبذلها مصر لاتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع فى غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التى يتعرض لها سكان القطاع، ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان الماضى، مشيرا الى الاتصالات المستمرة التى تجريها مصر مع الأطراف المعنية، من أجل الدفع قدما بمساعى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وقالت "الأنباء" إن كوشنر استعرض خلال اللقاء جهود الإدارة الأمريكية واتصالاتها الحالية، للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، فضلا عن تحسين الوضع الإنسانى فى غزة، مؤكدا فى الوقت نفسه ما تمثله مصر، كركيزة أساسية للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وما يمكن أن تقوم به، استنادا لدورها التاريخى فى هذا الإطار، خاصة فى ضوء ما نجحت الدولة المصرية فى تحقيقه من استقرار، رغم الوضع الإقليمى المتأزم.

وأضافت أن كوشنر لفت الى النجاح الملحوظ فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والجهود التنموية، التى أحدثت طفرة واضحة فى مجمل الأوضاع فى مصر، معربا عن تقدير الإدارة الأمريكية ودعمها للجهود التى تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى دورها فى دعم جهود التوصل الى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

أما صحيفة "الجريدة" فقالت تحت عنوان (السيسى لصهر ترامب:حريص على تقوية العلاقات مع واشنطن)، إن لقاء الرئيس السيسى بالوفد الأمريكى أمس، تناول زيادة التعاون بين القاهرة وواشنطن، والحاجة إلى تيسير تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وجهود إدارة الرئيس الأمريكى لتسهيل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت أن الرئيس السيسى شدد – خلال اللقاء - على حرص القاهرة على استمرار تعزيز وتنمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، على النحو الذى يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تعانيها منطقة الشرق الأوسط، وما تمر به من أزمات، مستعرضاً الجهود التى تقوم بها مصر حالياً لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، بالتوازى مع مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، سيوفر واقعاً جديداً يساعد فى تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة.