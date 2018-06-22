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شرطة أوغندا تحتجز 15 لاجئا بعد مشاجرة خلال مباراة فى كأس العالم

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:39 ص
شرطة أوغندا تحتجز 15 لاجئا بعد مشاجرة خلال مباراة فى كأس العالم الشرطة الأوغندية
كمبالا (رويترز)
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قالت الشرطة الأوغندية إن شجارا اندلع فى مخيم لاجئين فى أوغندا خلال مباراة فى كأس العالم لكرة القدم مما أسفر عن مقتل 4 وأضافت أنها ألقت القبض على 15 لاجئا من جنوب السودان.

وتستضيف أوغندا نحو 1.4 مليون لاجئ بينهم أكثر من مليون من جنوب السودان حيث أودت الحرب الأهلية الدائرة منذ 5 سنوات بحياة عشرات الآلاف وشردت ربع سكان البلد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.

وقال باتريك أونيانجو نائب المتحدث باسم الشرطة إن أحداث العنف وقعت فى مخيم بمنطقة غرب النيل يوم الأحد خلال مباراة بين البرازيل وسويسرا حينما وقع شجار بين لاجئين من عرقية النوير وآخرين من عرقية الدنكا المناوئة.

وبدأت المشكلة فى الاستراحة بين الشوطين حينما غادر رجل من الدنكا صالة العرض ليجد عند عودته أن رجلا من النوير جلس مكانه.

ومن بين القتلى صبى يبلغ من العمر 13 عاما.

وقال أونيانجو إن الشرطة ألقت القبض على 15 مشتبها بهم على صلة بقتل أربعة وإصابة عدد آخر،وتابع "الوضع الأمنى مستقر فى مخيمات اللاجئين التى يغلب عليها لاجئو جنوب السودان"، وأضاف أن السلطات قررت الفصل بين لاجئى العرقيتين فى مخيمات مختلفة.

 


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