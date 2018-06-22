س و ج.. كل ما تريد معرفته عن شركة المحاريث والهندسة

كتب عبد الحليم سالم

تعد شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من الشركات العريقة فى توفير الجرارات الزراعية وبعض الآلات للسوق المصرى من الخارج.

متى تأسست شركة المحاريث والهندسة؟

تأسسـت الشركـة فى سبتمبر 1929، وكانت أول شـركة أدخلت الجـرار الزراعي الميكانيكي إلى مصر ولذلك أخـذت اسمها (الشركة المساهمة للمحاريث والهندسة) وعلى مدار أكثر من 85 عامًا فى خدمة الاقتصاد المصري الدولي فى جميع المجالات .

ما الذى توفره الشركة؟

تحرص الشركة على توفير كل ما يلزم للمصانع والورش والمزارع من إنتاج الشركات العالمية والمنتجات المحلية بمعارضها المنتشرة بالقاهرة والمحافظات .

وتقوم بتصدير منتجات الشركات المحلية لدول العالم، كما تقدم خدمة ما بعد البيع بواسطة مهندسين متخصصين وعمالة فنية مدربة.

وما أبرز المعدات التى توفرها الشركة للسوق المحلى؟



جرار صينى

تقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق المصرية من كبرى الشركات العالميـة فى المجالات الآتية: معدات النقل - المعدات الميكانيكية - السلع الكهربائية - السلع المعدنية

كما تقوم الشركة بتجميع الجرار البيلاروس بخطوط تجميع بالباب الأخضر وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا فضلاً عن ذلك تقوم بتسويقه وتوزيعه مـن خلال فروعها.

هل تكتفى الشركة بالتسويق المحلى فقط؟

إضافة إلى التسويق المحلى، تقوم الشركة بتصدير مختلف السلع لمختلف أنحاء العالم كمـا تقـوم الشركة بتمثيل العديد من المصانـع المصرية فى توزيع منتجاتهـا مـن جميع أنواع السلع فى إطار تخصصها على مستوى الجمهورية.

ولم يتوقف نشاط الشركة على البيع فقط بل امتدت لتشمل خدمات ما بعد البيع من أعمال الصيانة والإصلاح فتقوم الشركة عن طريق ورشها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بإيفاد الفنييـن إلى أماكن العملاء بعمل صيانة دورية للمعـدات والآلات بمختلـف أنواعها .



جرار آخر

وماذا عن النشاط التجارى الذى تمارسه الشركة؟

تمارس الشركة كلا من الاستيراد - التصدير - التوكيلات - التجارية - التوزيع - الصيانة والإصلاح.

وهل تستورد الشركة الجرارات فقط أم تقوم بالتصنيع؟

الشركة إضافة إلى الاستيراد تقوم بتجميع الجرار البيلاروس بالإسكندرية:

بخطـوط تجميـع بالباب الأخضـر وذلك وفقًا لأحـــدث نظـم التكنولوجيا فضلاً عن ذلك تقوم بتسويقه وتوزيعه مـن خلال فروعها.



حصادة زراعية

وهل هناك أنشطة أخرى للشركة؟

نعم بالفعل تقوم الشركة بتنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتكييف والتبريد وأعمال استصلاح الأراضى ومحطات الرى والصرف ومشروعات المرافق العامة سواء فى جمهورية مصر العربية أو فى بعض الدول العربية الأفريقية.

وما أبرز المشروعات التى شاركت فيها؟

قامت بتركيب مجمع الحديد والصلب، ومشروع كهرباء السد العالى، وخطوط أنابيب البترول، ومصنع فوسفات الحمراوين، ومصانع الثلج، والمحالج والمجازر الآلية، والموازين، وتصنيع الشاسيهات والمقطورات، والأوناش العلوية، ومجموعات الرى، وجميع أعمال التبريد والتكييف، ومحطات المياه على مستوى الجمهورية، وتركيب خطوط الكهرباء الضغط العالى والمنخفض.



حلابة بخزان

كذلك مشروعات استصلاح الأراضى بمديرية التحرير والنوبارية.

وتركيب وصيانة محطات الرى والصـرف بالمـدن الجديدة وتوصيل المياه إليها – وقامــت بتركيب 20 محطـة بالوجه القبلى – و5 محطات لمشروع الخريجين بالإسماعيلية حيث تم تركيب 2900 وحدة رى بها.



عزاقة ذاتية

ومشروع الخريجين لاستصلاح 58 ألف فدان بمنطقة النوبارية – وتركيب 14 طلمبة منطقة فارما وبالوظة – كما قامت الشركة بأعمال تكييف وتبريد مشروع أنشاص وشبرا شهاب لجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة .

وعمل إحلال وتجديد بمصانع شركة الأهرام للمشروبات بالقاهرة والإسكندرية.