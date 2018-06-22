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س وج.. تعرف على المحطات الأساسية فى قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:36 م
س وج.. تعرف على المحطات الأساسية فى قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى عهده
كتب محمد رضا - أ ف ب
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تستعد المملكة العربية السعودية، للسماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من 24 يونيو الجارى، وذلك تطبيقًا للأمر الملكى الصادر نهاية العام الماضى، ويشكل السماح للمرأة بقيادة السيارة أحد أعمدة حملة الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية فى السعودية بقيادة صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذى قام فى الآونة الأخيرة بجولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة أمام المجتمع الدولى.

وقبل يومين فقط من تطبيق الأمر الملكى بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، يستعرض "اليوم السابع"، فى سؤال وجواب أبرز المحطات التى مر بها هذا القرار التاريخى فى المملكة والذى يعد أكبر اصلاح تشهده السعودية منذ عقود، وذلك من خلال تقرير أعدته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

 

س: كيف قررت السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة؟

ج: أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى 26 سبتمبر 2017، أمرًا ملكيًا سمح بموجبه للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من يونيو 2018، وفى وقت لاحق، تم السماح بافتتاح عدد من مدارس تعليم قيادة السيارات المخصصة للنساء فى مدن بينها الرياض وجدة.

وبدأت المملكة هذا الشهر إصدار رخص قيادة سيارات للنساء للمرة الأولى، وقام عدد من السيدات بمبادلة رخص القيادة الأجنبية وتحويلها لرخص قيادة سعودية بعد أن قمن باختبارات.

 

س: كم عدد السيدات اللواتى سيقمن بقيادة السيارات فى السعودية؟

ج: تقول شركة "فاكتس جلوبال انيرجى" للاستشارات - ومقرها لندن - إن هناك نحو 6 مليون سيدة سعودية - أو 65% من السيدات فى سن القيادة - قد يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة عند رفع الحظر، ولكن يقول محللون، إن هذا العدد الكبير لن يتحقق على الفور.

وتشير شركة "برايس واتر هاوس كوبرز" للاستشارات، أن نحو 3 ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020.

 

س: من يحق له الحصول على رخصة قيادة بعد الأمر الملكى؟

ج: يتوجب على السيدات اللواتى بحوزتهن رخص قيادة من دول الخليج، أن يقمن بتحويلها إلى رخص سعودية - بحسب ما أعلنت إدارة المرور السعودية، بينما سيكون بإمكان السيدات اللواتى يحملن رخص قيادة دولية، القيادة فى المملكة لمدة تصل إلى عام كامل، وبعدها سيطلب منهن الحصول على رخصة سعودية.

وسيتم الحصول على رخصة لقيادة سيارة خاصة، ابتداءً لكل الفتيات من سن 18 عامًا، أما رخص النقل العام فهى ابتداء من سن 20 عامًا، مثل الرجال، وبالإضافة إلى السيارات، سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية والحافلات الصغيرة والشاحنات.

 

س: هل هناك تخوفات بين النساء السعوديات بعد السماح لهن بقيادة السيارات؟

ج: تتخوف السيدات اللواتى يرغبن بقيادة السيارات أن يصبحن عرضة للانتقاد من المجتمع المحيط بهم، وتحضيرًا لرفع الحظر عن قيادة السيارات، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بتجريم المتحرش تصل إلى السجن مدة 5 سنوات ودفع غرامة قدرها 300 ألف ريال، بما يعادل 80 ألف دولار.

 

 


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