سفير كازاخستان: العاصمة الإدارية الجديدة "مشروع عِملاق" يساعد على تنمية مصر

القاهرة (أ ش أ)

أكد سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساجالييف أن العاصمة الإدارية الجديدة "مشروع عِملاق" سيُساعد على تنمية مصر وإزدهارها.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها الليلة الماضية فى الاحتفال بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس العاصمة الكازاخية أستانا بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وقال سفير كازاخستان إن بلاده تنقل تجربتها القيمة إلى مصر التى تبنى حاليا عاصمة إدارية جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى الذى كان وزيرا للإسكان آنذاك زارا أستانا عام 2016.

وقدم سفير كازاخستان التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى بتوليه منصب رئيس الحكومة المصرية، متمنيا التوفيق لمصر فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف "نحتفل اليوم بالذكرى العشرين لمدينة أستانا عاصمة كازاخستان التى تعتبر أحدث عاصمة فى العالم وأول عاصمة ظهرت فى القرن الحادى والعشرين وتم الاعتراف بها باعتبارها أكثر المدن نموا فى العالم ومشروعا عُمرانيا ناجحا من الطِراز العالمي. مشيرا إلى زيادة عدد سكان العاصمة ومِساحتها بثلاثة أضعاف خلال العشرين عاماً الماضية، أما الاستثمارات فقد ازدادت إلى 50 ضعفا".

وأشار سفير كازاخستان إلى أن أستانا أصبحت على مدار العشرين عاما الماضية مركزا سياسياً واقتصادياً وثقافياً لكازاخستان المُستقلة وكذلك منصة للدبلوماسية الاستباقية، وصُنع السلام والحراك الدولى حيث استضافت قمة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا، وقمة منظمة شنغهاى للتعاون، وقمة رابطة الدول المستقلة، وقمة منظمة اتفاقية الأمن الجماعي، وقمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية، وقمة العمل التشاوُرية الأُولى لقادة دول آسيا الوسطى. كما يُعقد فى أستانا كُل ثلاث سنوات مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذى يُسهم بشكل فعّال فى تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات بهدف تحقيق السلام والعدل وإرساء الأمن فى القرن الحادى والعشرين.

وأوضح أن أستانا تستضيف المفاوضات الهادفة إلى وقف العنف فى سوريا، معربا عن أمله أن تُثمر الجهود الدولية عن استعادة السلام فى أقرب وقت على الأراضى السورية.

ولفت سفير كازاخستان إلى أن أستانا أصبحت مَركزا لإطلاق مُبادرات التعاون الاقتصادى واسع النطاق مثل الحزام الاقتصادى لطريق الحرير وقد شهدت التوقيع على معاهدة إقامة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى واستضافت القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامى للعلوم والتكنولوجيا تم خلالها إصدار الوثيقة الشّاملة إعلان أستانا تحت عنوان: "العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتحديث العالم الإسلامي".

وأضاف أن أستانا نجحت العام الماضى فى تنظيم المعرض الدولى " أكسبو 2017 " الذى جذب اهتمام المجتمع الدولى إلى قضايا طاقة المُستقبل والتنمية المُستدامة وقد تم استثمار البنية التحتية لهذه المعرض فى إنشاء مركز أستانا المإلى الدولى والمركز الدولى للتكنولوجيا الخضراء والمشروعات الاستثمارية، والحديقة التكنولوجية الدولية للمشروعات الناشئة والتى ستعمل لصالح تنمية كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى والعالم أجمع.