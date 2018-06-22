سفير بريطانيا بالكويت: الاستثمار والصحة والتعليم أولوية التعاون بين البلدين

الكويت (أ ش أ)

كشف السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنبورت، أن اجتماع لجنة التوجيه المشترك البريطانية - الكويتية، الذى سيعقد يومى 26 و27 يونيو الجارى فى لندن، سيناقش العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين.

وأوضح دافنبورت - فى تصريح صحفى - أن أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع تتمثل فى الاستثمارات والصحة والأمن السيبرانى والتعليم والعلوم، مشيرا إلى إمكانية التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين البلدين خلال الاجتماع.

ولفت السفير البريطانى لدى الكويت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح، سيزور بريطانيا فى شهر يوليو المقبل، عقب اجتماع لجنة التوجيه المشترك بين البلدين، مؤكدا فى الوقت نفسه أهمية الزيارة، خاصة كونها الزيارة الأولى لوزير الخارجية الكويتى إلى بريطانيا.