سفارة فلسطين تباشر نقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفيات العريش للقاهرة

كتب- هاشم الفخرانى

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أنه قد تم التواصل مع وزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد، ومستشار الوزيرة للحالات والطب الحرج د.شريف وديع، من أجل التنسيق فيما يتعلق بتأمين جرحى مسيرات العودة الذين وصلوا إلى العريش خلال اليومين المنصرمين والمتواجدين فى مستشفى العريش وعددهم ثمانية جرحى إلى مستشفيات القاهرة.

وأوضحت السفارة أن الملحقية الطبية بالسفارة تتابع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية ما يتعلق بجرحى قطاع غزة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح المستشفيات المصرية ابوابها لتلقى الجرحى الفلسطينيون علاجهم فى محافظات مصر المختلفة، وأكدت السفارة حرصها على خدمة أبناءها الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتلبية كافة احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم واستشفاءهم .

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والأجهزة المعنية نظير جهودهم فى دعم أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وعبرت السفارة عن جزيل شكرها وتقديرها لوزارة الصحة المصرية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطينى للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وفتح ابواب المستشفيات المصرية لاستقبالهم، وتذليل كافة العقبات للتيسير على الفلسطينيين حتى يتعافون ويعودون للوطن بسلام.