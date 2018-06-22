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سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى الرابع لليوجا (صور)

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:17 ص
سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى الرابع لليوجا (صور) الاحتفال باليوم العالمى لليوجا
هانى محمد
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نظمت السفارة الهندية بالقاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة، احتفالا بمناسبة اليوم العالمى الرابع لليوجا، أقيم الحفل فى حديقة الحرية بالزمالك.

شارك فى الاحتفالية القائم بأعمال سفير الهند الدكتور فينود بهيد واللواء محمد سلطان، نائبا عن محافظ القاهرة والفنانة دينا عبد الله، ضيف شرف الاحتفالية لهذا العام، ولفيف من الشخصيات البارزة في كافة المجالات الي جانب المئات من ممارسي وعشاق رياضة اليوجا من مختلف محافظات مصر.

يوجا 33
 

عبر القائم بالأعمال الهندى، فى كلمته خلال الاحتفال، عن شكره لمحافظة القاهرة والتعاون المثمر والبناء ولاستضافة مهرجان اليوجا العالمي في واحدة من أعرق الحدائق في مصر لتلك الاحتفالية التي تحتفل به عواصم العالم المختلفة منذ أن اقترحته الهند  وأيدته 177 دولة بالأمم المتحدة عام 2015.

يوجا
وأشار فينوود أن رياضة اليوجا تعد أحد اقدم العلوم الانسانية والتي تحقق التناغم بين الجسم والعقل، ومن جانبه اشاد اللواء محمد سلطان، نائب محافظ القاهرة عن التعاون المثمر والبناء بين محافظة القاهرة والسفارة الهندية بالقاهرة وأعرب عن تمنيات محافظة القاهرة بنجاح الاحتفالية.
يوجااا
 ومن جانبها أكدت الفنانة دينا عبد الله، سعادتها لتكريمها من جانب السفارة الهندية كواحدة من محبي رياضة اليوجا ومن خلالها تغلبت علي الكثير من الضغوط.
يوجا 2
 

وبهذه المناسبة، تم عرض كلمة ناريندرا مودي ووزيرة خارجية الهند، وقدم عدد من خبراء ومتخصصي رياضة اليوجا عدد من العروض وعرض المهارات الأساسية، وكيفية التغلب علي التوتر وسهولةً التنفس والاسترخاء.


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اليوجا

اليوم العالمى لليوجا

الاحتفال باليوجا

سفارة الهند بالقاهرة




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