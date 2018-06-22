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سعر اليورو اليوم الجمعة 22-6-2018 وانخفاض العملة الأوروبية

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:05 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 22-6-2018 وانخفاض العملة الأوروبية اليورو
كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 22-6-2018، على نفس الاسعار المسجلة بختام تعاملات الأمس، نهاية تعاملات الأسبوع المصرفية، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى، 20.51 جنيه للشراء، و 20.70 جنيه للبيع.
 
 
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم الجمعة ، كالتالى..
 
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 
 
20.61 جنيه للشراء
 
20.76 جنيه للبيع
 
 
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 
 
20.51 جنيه للشراء
 
20.70 جنيه للبيع
 
 
 

سعر اليورو فى بنك مصر

 
 
20.54 للشراء
 
20.70  للبيع
 
 
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 
 
20.59 جنيه للشراء
 
20.75 جنيه للبيع
 
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 
 
 20.55 للشراء
 
 20.74 للبيع
 
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 
 
20.53 للشراء
 
20.70 للبيع
 
 
 
 

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