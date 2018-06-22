سحب عينات حمض نووى من المتهمين بقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه ببولاق

كتب بهجت أبو ضيف

قالت مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، إنه تم الحصول على عينات الحمض النووى "دى إن إيه"، من عدد من المشتبه بهم فى حادث مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه داخل مسكنهن ببولاق الدكرور، لإجراء تطابق بينها وبين عينة وبصمات تم العثور عليها بمسرح الجريمة.

وأضاف المصدر أن من بين المشتبه بهم ربة منزل من جيران المجنى عليهن، بالإضافة إلى أحد الأشخاص تربطه علاقة قوية بالمجنى عليهن، فى الوقت الذى يواصل فيه فريق البحث الجنائى جمع المعلومات، وتكثيف التحريات للتوصل لهوية مرتكب الجريمة، التى تمت بدافع السرقة.

وذكر المصدر الأمنى، أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المجاورة لموقع الحادث، لم تكشف عن هوية الجانى، وجارى الاستماع لأقوال الجيران فى محاولة لتحديد هوية القاتل.

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، يفيد العثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهم ببولاق الدكرور، فتم إخطار اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة هبة.ا" ربة منزل وابنتيها الكبرى "جنة الله" تبلغ من العمر 14 عاما والثانية حبيبة الله" تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت والنقيبان أيمن سكورى وأحمد مندور، عن أن زوج المجنى عليها ووالد الضحيتين "صلاح المرسى"، هو نجل الفنان الراحل المرسى أبو العباس، خرج من الشقة للعمل، وعقب عودته اكتشف مقتلهن، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.