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روسيا تطلق القمر الصناعى المصرى EgyptSat-A نهاية العام

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:20 م
روسيا تطلق القمر الصناعى المصرى EgyptSat-A نهاية العام القمر الصناعى
كتب: مؤمن مختار
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أعلن مصدر في مطار "بايكونور" الفضائى، أنه من المقرر تنفيذ الإطلاق التجارى للصاروخ "سويوز-2-1ب"، ليحمل القمر الاصطناعى المصرى EgyptSat-A إلى المدار  نهاية العام الجارى.
 
وذكر المصدر لوكالة الأنباء الروسية نوفوستى أن القمر الجديد يجب أن يحل محل القمر المصري روسي الصنع EgyptSat-2 الذى فقد الاتصال به  أبريل 2015.
 
القمر الصناعى
القمر الصناعى
 
وتؤكد شركة" إينيرجيا" للصناعات الفضائية الروسية، أن عملية تجميع القمر المصري الجديد، تجرى وفقا للجدول المحدد، وسيتم إطلاقه فى نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر، وأن تكلفة القمر الجديد ستصل إلى 402 مليون روبل.
 
وفي مايو 2016، أعلنت شركة" إينيرغيا" أنها باشرت في تجميع القمر المصري الجديد، وستغطي كلفته بفضل التأمين المالي على القمر الضائع، مشيرا إلى أن قيمة الأعمال الجديدة الخاصة بالقمر تبلغ حوالي 100 مليون دولار، وستكون نسبة القطع المكملة الروسية في القمر المصري الجديد أكبر مما كانت عليه في القمر المفقود.
 
وتم إطلاق EgyptSat-2 في 16 أبريل 2014 من مطار "بايكونور" الفضائي بواسطة الصاروخ "سويوز-او".

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