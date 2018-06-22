video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 02:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يقترح زيادة حجم التجارة مع روسيا لـ30 مليار دولار

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:28 م
رئيس كوريا الجنوبية يقترح زيادة حجم التجارة مع روسيا لـ30 مليار دولار رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

اقترح الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن، اليوم الجمعة، زيادة حجم التجارة الثنائية مع روسيا بمقدار ضعف ونصف، لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، كما اقترح زيادة معدل التبادل الإنسانى ليصل إلى مليون شخص (الزيارات الشعبية)، بحلول العام ذاته.

وتوقع مون - خلال حضوره منتدى الأعمال الروسى - الكورى الجنوبى فى موسكو - التوصل إلى اتفاق أثناء لقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بشأن بدء مفاوضات إنشاء اتفاقية لمنطقة التجارة الحرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبلغ حجم التجارة بين روسيا وكوريا الجنوبية فى العام الماضى، 2ر19 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الكورى الجنوبى، أن بلاده وروسيا ستبدآن قريبا مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.

وتحتفى كوريا الجنوبية وروسيا فى عام 2020 بمرور ثلاثين عاما على توطيد العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ونقل مكتب الرئاسة فى سول عن مون قوله " نخطط للتوصل إلى اتفاق خلال اجتماع القمة مساء اليوم بشأن البدء فى الإجراءات الداخلية لشروع الجانبين، فى محادثات بشأن إبرام اتفاقية للتجارة حرة بين كوريا الجنوبية وروسيا فى القطاعين الخدمى والاستثمارى".

كما أعرب مون عن أمله فى إبرام الجانبين اتفاقا شاملا للتجارة الحرة، يشمل أيضا قطاع السلع، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويذكر أن التجارة بين البلدين شهدت تراجعا مطردا وسط تراجع أداء الاقتصاد العالمى وانتشار ظاهرة الحماية التجارية دوليا.

وتقلص حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2015 بنسبة 38% إلى 16 مليار دولار مقارنة 8ر25 مليار دولار عام 2014.

كما دعا الرئيس الكورى الجنوبى أيضا إلى بذل الجهود المشتركة لتحضير البلدان لدخول عصر الجيل الرابع من الثورة الصناعية، معربا عن ثقته بأن التعاون فى المجالات الإبداعية يؤدى إلى تعزيز التعاضد بين البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة فى كوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

كوريا الجنوبية تؤكد دعمها للحل السياسى للأزمة اليمنية

كوريا الجنوبيه

اخبار كوريا الجنوبيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة