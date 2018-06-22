رئيس كوريا الجنوبية يقترح زيادة حجم التجارة مع روسيا لـ30 مليار دولار

موسكو (أ ش أ)

اقترح الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه - إن، اليوم الجمعة، زيادة حجم التجارة الثنائية مع روسيا بمقدار ضعف ونصف، لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020، كما اقترح زيادة معدل التبادل الإنسانى ليصل إلى مليون شخص (الزيارات الشعبية)، بحلول العام ذاته.

وتوقع مون - خلال حضوره منتدى الأعمال الروسى - الكورى الجنوبى فى موسكو - التوصل إلى اتفاق أثناء لقائه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بشأن بدء مفاوضات إنشاء اتفاقية لمنطقة التجارة الحرة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبلغ حجم التجارة بين روسيا وكوريا الجنوبية فى العام الماضى، 2ر19 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الكورى الجنوبى، أن بلاده وروسيا ستبدآن قريبا مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.

وتحتفى كوريا الجنوبية وروسيا فى عام 2020 بمرور ثلاثين عاما على توطيد العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ونقل مكتب الرئاسة فى سول عن مون قوله " نخطط للتوصل إلى اتفاق خلال اجتماع القمة مساء اليوم بشأن البدء فى الإجراءات الداخلية لشروع الجانبين، فى محادثات بشأن إبرام اتفاقية للتجارة حرة بين كوريا الجنوبية وروسيا فى القطاعين الخدمى والاستثمارى".

كما أعرب مون عن أمله فى إبرام الجانبين اتفاقا شاملا للتجارة الحرة، يشمل أيضا قطاع السلع، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويذكر أن التجارة بين البلدين شهدت تراجعا مطردا وسط تراجع أداء الاقتصاد العالمى وانتشار ظاهرة الحماية التجارية دوليا.

وتقلص حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2015 بنسبة 38% إلى 16 مليار دولار مقارنة 8ر25 مليار دولار عام 2014.

كما دعا الرئيس الكورى الجنوبى أيضا إلى بذل الجهود المشتركة لتحضير البلدان لدخول عصر الجيل الرابع من الثورة الصناعية، معربا عن ثقته بأن التعاون فى المجالات الإبداعية يؤدى إلى تعزيز التعاضد بين البلدين.