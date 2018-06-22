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رئيس امتحانات الثانوية العامة: ضبط 50 طالبا قاموا بنشر وغش الامتحانات

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:36 م
رئيس امتحانات الثانوية العامة: ضبط 50 طالبا قاموا بنشر وغش الامتحانات الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط فى حدود من 40 إلى 50 طالبا قاموا بنشر الامتحان والغش خلال الامتحانات، لافتاً إلى أن عقوبة نشر الامتحان على الإنترنت، الحرمان لمدة عامين، والغش حرمانه عام واحد.

وأضاف حجازى، فى تصريحات تلفزيونية، أن امتحانات هذا العام تسير بشكل جيد، ولا يوجد أى تسريب لأى مادة تم إجرائها حتى الآن فى الامتحانات، لافتا أن نسبة الغش الإلكترونى ضئيلة إلى إجمالى عدد الطلاب، موضحاً أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية يتم ضبط الطالب فى خلال دقيقتين.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أنه سيتم بحث الخطأ الوارد فى امتحان الفيزياء واتخاذ قرار فيه لصالح الطلاب.

 


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