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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:01 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الإسكان: 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
وزارة النقل: 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
 
وزارة البيئة:
 
 

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