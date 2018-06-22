دواوين الوزارات × 24 ساعة.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الإسكان:
رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا
وزارة التربية والتعليم:
"التفاضل والتكامل" يكمل فرحة طلاب علمى رياضة.. امتحان سهل بلا شكاوى ولا تعقيدات.. طالب بالمنيا وراء تصوير الأسئلة ونشرها عبر الإنترنت واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.. ودوريات أمنية تجوب الشوارع المحيطة باللجان
وزارة الصحة:
"ريستارت للصحة".. هالة زايد تجرى أضخم حركة تغيرات وتنقلات فى تاريخ الوزارة.. تعيد 30 قيادة إلى الديوان لبناء المنظومة الصحية بعدما أطاح بهم الوزير السابق لأسباب شخصية.. والوزيرة تحتفظ بحق الشباب فى القيادة
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
وزارة البيئة:
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